Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Fahrraddiebstahl im Schinkel

Osnabrück (ots)

Durch Unbekannte wurde in der Straße Im Fange am Dienstag, zwischen 13:30 und 16:30 Uhr, ein abgestelltes E-Bike aus einer Garage entwendet. Das grau-schwarze Damenrad der Marke Ghost, Modell Andasol 4 Lady, war mit einer Eisenkette und einem Vorhängeschloss gesichert. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrades geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2115 oder -3203.

