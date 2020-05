Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/TUT) Polizei hilft Entenfamilie 12.5.20, 8 Uhr

Spaichingen (ots)

Eine fürsorgliche Autofahrerin hatte am Dienstagmorgen Mitleid mit einer Entenfamilie, die in der Hauptstraße bei einem Supermarkt über die Straße wollte. Sie informierte die Polizei, die eine Streife in der Gegend hatte und helfen konnte. Zusammen mit einer zwischenzeitlich ebenfalls eingetroffenen Bekannten der Anruferin nahmen die Beamten insgesamt acht Küken in einem Korb vorläufig in polizeilichen Gewahrsam und übergaben sie dann den beiden Frauen, um sie zu einem Wasserlauf zu bringen. Brav folgte in respektvollem Abstand die Entenmama den Helfern und passte auf, dass kein Küken verloren geht.

