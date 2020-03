Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Auffahrunfall auf der A1

Delmenhorst (ots)

Am Montag, den 09. März 2020, gegen 15:50 Uhr, kam es in Bakum, auf der A 1 im Bereich der Anschlussstelle Vechta, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 46-Jährige Frau aus Bakum wollte die A 1 aus Richtung Bremen kommend an der Anschlussstelle Vechta verlassen. Vor der Einmündung zur L 843 bremste sie ihren Pkw bis zum Stillstand ab. Ein nachfolgender 21-Jähriger, ebenfalls in Bakum wohnhafter Pkw-Fahrer fuhr auf den stehenden Pkw auf. Die 46-Jährige Frau wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von ca. 8 000 Euro.

