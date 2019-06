POL-HM: Erster Unfall 24 Stunden nach Wiedereröffnung der Bahnhofskreuzung

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Am 05.06.2019, gegen 14.10 Uhr, wollte ein 22-Jähriger aus Lemgo mit seinem Seat Ibiza von Lügde kommend nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Toyota Yaris einer 21-jährigen Frau aus Lügde, die die Straße in Richtung ihrer Heimatgemeinde befuhr. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen und wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden an den fast neuen Fahrzeugen wird auf ca. 27.000 Euro geschätzt. Erstaunlicherweise gaben beide Unfallbeteiligten an, nicht verletzt zu sein.

