Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Schwenningen) Versuchte Telefonbetrügereien "Falscher Polizeibeamter" (12.05.2020)

(Villingen-Schwenningen) (ots)

Am Dienstagabend kam es in VS-Schwenningen und Donaueschingen-Wolterdingen zu Anrufen von Betrügern, die sich als falsche Polizeibeamte ausgaben. Sie versuchten, lebensältere Anschlussinhaber zu verunsichern und hierdurch zur Aushändigung von Geld zu bewegen. In einem Fall gab der angebliche Polizeibeamte vor, dass es in der Nachbarschaft der Angerufenen zu Einbrüchen gekommen und ihre Wohnung nun auch gefährdet sei. Im anderen Fall behauptete der Betrüger, dass eine Liste mit Namen und Anschrift der Angerufenen aufgefunden worden sei. In beiden Fällen konnten die Opfer die betrügerischen Absichten zum Glück rechtzeitig durchschauen und es kam nicht zu einem Vermögensschaden. Informationen zum Betrugsphänomen "Falscher Polizeibeamter" sowie zu weiteren Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

