POL-KS: Anruf von "Falschen Bankmitarbeitern" im Landkreis Kassel: Betrüger ergaunern über 40000 Euro

Altkreis Hofgeismar: Ein hoher Schaden entstand durch betrügerische Anrufe von angeblichen Bankmitarbeitern bei einem Senior im Landkreis. Die Polizei warnt vor diesen Betrugsmaschen.

Der falsche Bankmitarbeiter meldete sich ab dem 28.03.2020 mehrfach bei dem 80- jährigen Senior. Der männliche und akzentfrei deutschsprechende Anrufer bewog den älteren Herrn in einem geschickt geführten Telefongespräch, sämtliche Daten zu dessen Kontozugang preiszugeben. Dazu gehörten auch einige TAN-Nummern aus dem TAN-Generator. Der glaubhaft klingende "Bankmitarbeiter" beteuerte, dass angeblich ein Kontozugriff von Unbekannten aus dem Ausland auf das Konto des Seniors stattgefunden hätte, so dass auch das Konto gesperrt werden müsste. So gelang es dem betrügerischen Anrufer, über 40000 Euro vom Konto des Seniors ins Ausland zu überweisen. Erst im Gespräch mit der richtigen Bank kam heraus, dass der Geschädigte Betrügern aufgesessen war.

Tipps der Polizei:

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten am Telefon und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! - Ihre Bank ruft niemals bei Ihnen an, um Sie dazu zu bewegen, Geld zu überweisen und dazu PIN - oder TAN Nummern zu übermitteln. - Geben Sie Unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre familiären Verhältnisse. - Schildern Sie der Polizei den Sachverhalt.

