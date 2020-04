Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: VW Golf brannte in Grebensteiner Straße: Kripo geht von Brandstiftung aus und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Nord: In der Nacht zum Sonntag kam es auf dem Parkplatz zwischen mehreren Mehrfamilienhäusern in der Grebensteiner Straße in Kassel zum Brand eines VW Golf. Ein Anwohner hatte Feuerwehr und Polizei gegen 2:30 Uhr wegen des Feuers alarmiert. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr stellte sich heraus, dass der Golf durch den Brand im Frontbereich völlig zerstört worden war. Zudem war ein danebenstehender Seat Leon durch die Hitzeentwicklung ebenfalls im Frontbereich in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittler des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo gehen aufgrund der Spurenlage davon aus, dass der Golf vorsätzlich in Brand gesetzt worden war. Sie suchen nun nach Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt die Kasseler Polizei unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

