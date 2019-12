Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Trio nach räuberischem Diebstahl flüchtig

Gelsenkirchen (ots)

Mitarbeiter eines Supermarktes an der Dessauerstraße in Ückendorf beobachteten am Samstagnachmittag, 7. Dezember 2019, wie sich zwei Männer und ein Kind mit Rucksäcken auffällig zwischen den Gängen bewegten. Als der 26-jährige Mitarbeiter die drei Unbekannten gegen 15.55 Uhr ansprach und sie nach dem Inhalt ihrer Rucksäcke fragte, seien ein Mann und der Junge direkt geflüchtet. Einen Mann konnte der 26-jährige Gelsenkirchener festhalten. Dieser wehrte sich und erhielt Unterstützung von dem anderen vermeintlichen Dieb, der zurückgekehrt war. Der Mitarbeiter stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Beide unbekannte Männer flüchteten in Richtung Dessauerstraße. Zu dem Diebesgut konnte der Mitarbeiter vor Ort keine Angaben machen. Das Trio wird wie folgt beschrieben: Die beiden flüchtigen Männer sind circa 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und haben kurze, dunkle Haare. Der Junge, der dabei war, ist etwa zehn Jahre alt, circa 1,30 Meter groß und hat kurze, dunkle Haare. Zum Tatzeitpunkt trug der Junge eine schwarze Adidas-Hose mit weißen Streifen und wie die beiden anderen Flüchtigen einen Rucksack. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Trio und/oder dessen Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8110 (KK 21) oder- 8240 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Yvonne Shirazi Adl

Telefon: 0209/365-2014

E-Mail: Yvonne.ShiraziAdl@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell