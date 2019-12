Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verletzte nach Brand in Wohnung

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Wohnungsbrand am frühen Montagmorgen, 9. Dezember, in einem Mehrfamilienhaus an der Buerelterstraße in Scholven wurden zwei Hausbewohner (1, 21 Jahre) verletzt. Das Feuer brach gegen 0.40 Uhr in der Küche der Erdgeschosswohnung aus. Der 21-jährige Bewohner bemerkte die Flammen und versuchte sie noch abzulöschen. Anschließend alarmierte er Mitbewohner und Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte die Flammen ab. Die Verletzten wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe aufgenommen. Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar.

