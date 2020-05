Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autokennzeichen mit Farbe besprüht (12.05.2020)

Triberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Straße "Im Roßgrund" begangen wurde. Unbekannte besprühten das vordere Kennzeichen eines Land Rover Evoque mit gelber Farbe, wobei sie auch die Motorhaube des Autos in Mitleidenschaft zogen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Triberg, Tel. 07722 / 916071-0, zu melden.

