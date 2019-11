Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in das Jugendzentrum Weberei in Varel - Täter hebeln mehrere Fenster auf, Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

varel. In der Zeit von Freitag, 08.11.2019, 12:00 Uhr, bis Montag, 11.11.2019, 06:45 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter mehrere Fenster des Jugend- und Veranstaltungszentrums "Alter Weberei" an der Oldenburger Straße auf und gelangten in das Objekt.

Ob Diebesgut entwendet wurde, steht bei derzeitigem Erkenntnisstand noch nicht fest.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 04451/9230 zu kontaktieren.

