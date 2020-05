Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Villingen Radfahrer beleidigt Autofahrer (07.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag kam es gegen 17 Uhr zu einem Streit zwischen einem 75-jährigen Autofahrer und einem 65-jährigen Radfahrer. Der 75-jährige fuhr auf dem Fürstenbergring und hielt verkehrsbedingt an der Einmündung zur Bertholdstraße an. Da er hierbei etwas weit rechts stand, blockierte er teilweise den neben der Straße verlaufenden Radweg. Der in die gleiche Richtung fahrende Radler konnte offensichtlich nicht am haltenden Auto vorbeifahren und nahm dies zum Anlass, den 75-Jährigen Autofahrer mit einem Schimpfwort zu beleidigen. Den Radfahrer erwartet jetzt eine Anzeige wegen Beleidigung.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell