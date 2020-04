Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200429.3 Itzehoe: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Itzehoe (ots)

Dienstagnachmittag hat ein Unbekannter an einer Haltestelle in Itzehoe einen Omnibus beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können.

Gegen 16.45 Uhr hielt der Bus in der Straße Alte Landstraße, Haltestelle Wasserwerk. Dort befanden sich zwei streitende Personen, die die hintere Tür des Busses aufdrückten, nachdem der Fahrer sie verschlossen hatte. Die Unbekannten pöbelten im Bus, so dass der Fahrer sie des Fahrzeugs verwies. Dem kamen die Männer widerwillig nach, einer von ihnen schlug von außen jedoch mit einem mitgeführten Skateboard gegen die Scheibe der Bustür. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Im Anschluss entfernte sich das Duo in unbekannte Richtung. Laut dem Anzeigenden war der Mann mit dem Skateboard etwa 22 Jahre alt, 175 bis 185 cm groß, athletisch und mit einer blauen Jeanshose und einer Stoffjacke bekleidet. Wer Hinweise auf diese Person geben kann, sollte sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

