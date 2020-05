Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau

Landkreis Konstanz) Arbeitsunfall (13.05.2020)

Reichenau (ots)

Bei Arbeiten in einer Lagerhalle verletzt wurde am heutigen Mittwoch gegen 09.45 Uhr auf der Insel Reichenau in der Marktstraße ein 42-jähriger Arbeiter. Ein Flurförderfahrzeug (Ameise), an der er gerade arbeitete, rollte über seinen Fuß. Hierbei erlitt er eine Fraktur und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Weil nicht gleich klar war wie schwer die Verletzungen des Arbeiters sind und ein Rettungshubschrauber in der Nähe war, flog dieser ebenfalls die Unfallstelle an. Ein Fremdverschulden oder technischer Defekt kann ausgeschlossen werden.

