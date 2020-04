Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Radfahrer im Kreisverkehr angefahren und leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 22.04.20, gegen 18.40 Uhr, beabsichtigte ein 52-jähriger Ford-Fahrer im Kreisverkehr in der Lörracher-/Brombacher Straße einen Fahrradfahrer zu überholen. Hierbei kam es zu einem Streifvorgang, bei welchem der 71-jährige Radfahrer zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Er musste durch den Rettungsdienst behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 600 Euro.

