Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Nollingen: Einbrüche in Gartenhütten - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Vermutlich am vergangenen Wochenende oder im Laufe der Woche (18.-22.04.20) wurde in drei Gartenhütten im Bereich der Zielgasse in Nollingen eingebrochen. An den Hütten wurden die Türen aufgebrochen, ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden ist eher gering. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel 07623 7404-0, sucht Zeugen, denen im genannten Bereich verdächtige Personen aufgefallen waren.

