Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

Neckarstadt- Unfallflucht mit Personenschaden

Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Sonntag gegen 02.00 Uhr ereignete sich in der Humboldtstraße in Mannheim-Neckarstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger angefahren und leicht verletzt wurden. Nach Angaben des Opfers, bog ein dunkler Mercedes von der Mittelstraße in die Humboldtstraße ein, übersah diesen und fuhr ihn an. Danach stürzte der Fußgänger zu Boden und der Mercedes-Fahrer flüchtete in Richtung Riedfeldstraße.

Der 41-jährige Fußgänger wurde mit einer Hüftverletzung ins Krankenhaus verbracht. Die ermittelnden Beamten des Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Tel.: 0621-33010 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Carolin Helf

Tel.: 0621-1742333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell