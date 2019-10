Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Fahnenmasten in Teich geworfen

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - (rb) In der Nacht zum Samstag rissen bislang unbekannte Täter auf dem Gelände eines Supermarktes in der Marienstraße insgesamt drei Fahnenmasten aus ihrer Halterung und warfen diese in einen umzäunten Teich. Durch die Last der Fahnenmasten ging ein Teilstück des zaunes zu Bruch. Die Tat wurde vom Personal des Marktes am frühen Samstag Morgen bemerkt und zur Anzeige gebracht. Die Polizei Bad Gandersheim ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05382/919200

