Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0068 --Unbekannter greift Minderjährige an--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Oberneuland, Achterdiek Zeit: 29.01.2020, 17:30 Uhr

Am frühen Mittwochabend griff ein bisher unbekannter Mann in Bremen-Oberneuland zwei zehn Jahre alte Kinder an. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17:30 Uhr befanden sich das Mädchen und der Junge in der Straße "Achterdiek"' auf dem Nachhauseweg, als sie von einem Unbekannten auf Höhe ,,Ehmckstraße" angesprochen wurden. Der Mann packte die beiden Kinder an den Armen und zerrte sie in einen Stichweg. Dort zückte er ein Messer, bedrohte den Jungen und verletzte diesen damit leicht im Gesicht. Anschließend drückte er das Mädchen zu Boden und berührte es unsittlich. Die beiden Kinder versuchten sich zur Wehr zu setzen und riefen lautstark um Hilfe. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in Richtung Fußgängerbrücke der A27. Die Minderjährigen liefen anschließend nach Hause zu ihren Eltern und verständigten von dort die Polizei.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- circa 25-30 Jahre alt - etwa 170-180 Zentimeter groß mit schlanker, athletischer Statur - trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Wollmütze sowie eine schwarze Winterjacke - wurde mit auffallend großer Nase beschrieben

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden dringend gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell