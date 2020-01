Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0066 --Fußgänger schwer verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Woltmershausen, Simon-Bolivar-Straße Zeit: 29.01.2020, 06:00 Uhr

Am Mittwochmorgen wurde ein 58 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall in Bremen-Woltmershausen schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 59-jährige Fahrer eines schwarzen Hyundai wollte von der Woltmershauser Straße nach links in die Simon-Bolivar-Straße einbiegen. Zur selben Zeit überquerte ein 58-Jähriger Mann zu Fuß die Fahrbahn der Simon-Bolivar-Straße und wurde dabei von dem Pkw erfasst. Der Mann musste mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Abbiegeverkehr in die Simon-Bolivar-Straße gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Polizei Bremen bittet Zeugen des Verkehrsunfalls, sich bei der Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

