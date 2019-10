Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Wohnung

Stadtlohn (ots)

Die Wohnungstür eines Mehrparteienhauses haben unbekannte Täter in Stadtlohn aufgebrochen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntag, 27.10.2019, circa 18.00 Uhr, und Dienstag, 29.10.2019, circa 17.30 Uhr in dem Wohnhaus auf der Straße Kalterweg. Ob die Diebe etwas erbeuteten, kann derzeit nicht gesagt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 300 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

