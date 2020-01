Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0065 --Zeugenaufruf: Falsche Schlüsseldienstmitarbeiter bedrohen Ehepaar--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, Ritterhuder Heerstraße Zeit: 27.01.2019, 11:45 Uhr

Ein Ehepaar konnte am Montagmittag die Tür zu seiner Parzelle im Ortsteil Oslebshausen nicht mehr öffnen und rief einen Schlüsseldienst. Es kamen zwei Männer, die einen überhöhten Preis forderten und die Eheleute bedrohten, als sie sich weigerten zu bezahlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 28-jährige Mann und die 39-jährige Frau riefen gegen 11:45 Uhr einen Schlüsseldienst, den sie im Internet gefunden hatten, weil sie ihre Tür im Parzellengebiet an der Ritterhuder Heerstraße nicht öffnen konnten. Es wurde ein Preis von 29 Euro vereinbart. Kurz darauf kamen zwei Männer, die allerdings schnell erklärten sie können die Tür nicht öffnen. Trotzdem verlangten sie 300 Euro. Als sich das Paar weigerte, bedrohten die beiden Männer sie und bewarfen sie offenbar auch mit Steinen. Nachdem der 28-Jährige schließlich 50 Euro ausgehändigt hatte, stiegen die beiden Männer in einen weißen Opel und fuhren davon. Die Polizei Bremen fragt jetzt, wer den Vorfall oder den weißen Opel in diesem Zeitraum in der Nähe der Ritterhuder Heerstraße beobachtet hat.

Einer der Täter war etwa 40-45 Jahre alt, hatte einen Ziegenbart und trug einer schwarze Arbeitshose, eine schwarze Softshelljacke der Marke "Mammut" und eine graue oder beige Kappe. Der Zweite war ca. 25-30 Jahre alt, hatte schwarze Haare und trug einen Vollbart. Er war komplett in Schwarz gekleidet.

Zeugen werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

Über das Präventionszentrum der Polizei Bremen unter 0421-36219003 oder über www.polizei.bremen.de erhalten Sie auf der Errichterliste Adressen von seriösen Schlüsseldiensten. Sollte Ihnen bei einem Handwerker oder Schlüsseldienst etwas komisch vorkommen oder Sie werden unter Druck gesetzt, rufen Sie den Notruf der Polizei unter 110.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell