Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0062 --Verdächtige Briefe--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Neustadt, Altenwall, Buntentorsteinweg Zeit: 27.01.20, 9 Uhr

In der Landesgeschäftsstelle von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der Bremer Innenstadt und in einem Abgeordnetenbüro der Partei DIE LINKEN in der Neustadt haben verdächtige Briefsendungen am Montagvormittag einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Ein Mitarbeiter des Grünen-Büros am Altenwall meldete der Polizei gegen 9 Uhr einen verdächtigen Brief mit pulverartigem Inhalt. Etwa eineinhalb Stunden später wurde bei einem Abgeordnetenbüro der Linken ebenfalls ein Couvert mit Pulver gefunden. Auf diesem Umschlag standen u. a. Beleidigungen und ein Hakenkreuz. Spezialisten untersuchten die Stoffe und stellten fest, dass es sich nicht um gefährliche chemische, bzw. biologische Substanzen handelte.

Der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen.

