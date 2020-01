Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0060 --Einbrecher backt kleine Brötchen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, Buntentorsteinweg Zeit: 27.01.20, 03.20 Uhr

Die Bremer Polizei nahm in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Bäckereieinbrecher in der Neustadt auf frischer Tat fest. Die Ermittler prüfen nun, ob er für weitere Taten verantwortlich ist.

Die Polizisten fuhren durch den Buntentorsteinweg und entdeckten eine geöffnete Tür und Licht in der Bäckerei. Die Einsatzkräfte durchsuchten daraufhin das Gebäude und entdeckten den Eindringling im Treppenhaus. Der 34 Jahre alte Bremer hatte zuvor Geld aus der Bäckereikaffeekasse entwendet. Seine Arbeitsutensilien wie Schraubendreher und Handschuhe wurden beschlagnahmt. In der Jackentasche fanden die Ermittler zudem einen Joint. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen, eine Haftprüfung dauert an.

