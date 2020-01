Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0058 --Gruppe schlägt Jugendlichen zusammen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Huchting, Hohenhorster Weg Zeit: 24.01.2020, 19:00 Uhr

Eine Gruppe von acht Personen schlug einen 13-Jährigen in Bremen-Huchting zusammen und trat dabei offenbar auch gegen seinen Kopf. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 13-jährige Junge war in einem Einkaufszentrum in der Straße "Alter Dorfweg" unterwegs, als er auf einen flüchtig Bekannten traf. Durch diesen fühlte er sich bedroht und verließ das Einkaufszentrum in Richtung des Parks Links der Weser. Im Hohenhorster Weg bemerkte er, dass er von einer achtköpfigen Gruppe verfolgt wurde. Ein Jugendlicher aus dieser Gruppe griff ihn offenbar unvermittelt an, so dass der 13-Jähige zu Boden ging. Dort wurde er nach seinen Angaben von mindestens drei Personen getreten, auch gegen den Kopf. Anschließend entfernte sich die Gruppe. Der 13-Jährige wurde unter anderem mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Bremen fragt: Wer hat am 24.01.2020 gegen 19:00 Uhr diesen Angriff oder etwas Ungewöhnliches im Hohenhorster Weg oder der näheren Umgebung beobachtet. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 3623888 zu melden.

