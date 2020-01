Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0059 --Polizei schnappt mutmaßliche Einbrecher--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Vegesack, Weserstraße Zeit: 25.01.2020, 22:45 Uhr

Nachdem Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Vegesack zwei Einbrecher verscheucht hatten und die Polizei riefen, nahmen Einsatzkräfte Samstagnacht zwei 18 und 23 Jahre alte Verdächtige fest. Haftgründe gegen beide werden aktuell geprüft.

Einige Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Weserstraße wurden gegen 22:45 Uhr durch Geräusche im Keller aufgeschreckt. Als sie nachsehen wollten, trafen sie auf zwei Männer, die sich offenbar gerade Diebesgut zurechtlegen wollten. Die aufmerksamen Nachbarn versuchten sie daraufhin festzuhalten, beide Männer konnten sich aber losreißen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten kurz darauf in der Nähe zwei Verdächtige im Alter von 18 und 23 Jahren, auf die die Beschreibung der Nachbarn passte. Einer von beiden ist in der Vergangenheit schon wegen ähnlicher Taten erheblich in Erscheinung getreten. Außerdem fanden die Polizisten bei der Durchsuchung der Männer Drogen. Sie nahmen die mutmaßlichen Einbrecher vorläufig fest. Die Haftprüfung dauert aktuell an.

Dieser Vorfall zeigt, dass eine funktionierende Nachbarschaft und aufmerksame Zeugen ein wirkungsvoller Einbruchschutz sein können. Sollten Ihnen verdächtige Personen in Ihrer Umgebung auffallen, rufen Sie umgehend den Notruf der Polizei unter 110.

