Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PRESSEDIENST ----------------------------------------------------------------------------------------------------- POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun Daun - Donnerstag, 24. Oktober 2019

Wittlich (ots)

Ein bislang unbekannter Lkw ( Altmetallsammler) befuhr die K 31 von Birresborn kommend in Fahrtrichtung Hinterhausen. In einer leichten Steigung und innerhalb einer leichten Linkskurve beschädigt der Lkw mit seinem linken Außenspiegel den linken Außenspiegel und Türe eines entgegenkommenden Pkw der Marke Audi. Der Lkw-Fahrer setzt anschließend seine Fahrt unvermindert fort. Bei dem Lkw soll es sich um einen Lkw bis 7,5 t mit Ladepritsche für Altmetall gehandelt haben. Das Fahrzeug soll größtenteils rot lackiert gewesen sein. Der entstandene Schaden am Audi beträgt ca. 400 Euro.

