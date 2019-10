Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht-Kind leicht verletzt

Bitburg (ots)

Am Mittwochmittag um 13.10 Uhr ereignete sich im Talweg in Bitburg ein Vorfall, bei dem ein 10 Jahre altes Mädchen leicht verletzt wurde. Nach Angaben des Kindes wurde dieses von einem vorbeifahrenden, hellbauen PKW gestreift. Das Auto soll dabei teilweise über den Gehweg gefahren sein und das Mädchen mit einem Außenspiegel an einem Arm gestreift haben. Der PKW soll nach dem Kontakt sofort weitergefahren sein. Damit könnte ein unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle vorliegen. Das Kind erlitt leichte Verletzungen an einem Ellenbogen. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte die Polizeiinspektion Bitburg

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561-96850





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell