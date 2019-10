Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines E-Bikes

Prüm (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 19.10.2019 / 11:00 Uhr - 20.10.2019 / 22:00 Uhr wurde in der Gartenstraße in Prüm ein schwarzes E-Bike der Marke Fischer entwendet. Bild eines vergleichbaren Pedelec ist angefügt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Prüm in Verbindung zu setzen - Telefon 06551-9420.

