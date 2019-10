Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand an Heizungsanlage

Heidweiler (ots)

Am 23.10.2019, gg. 07.50h kam es an einem Gebäude außerhalb der Ortslage Heidweiler zu einer Brandentwicklung. Hierbei fing die in einem Nebengebäude befindliche Heizungsanlage Feuer.

Der Brand konnte durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehren Heidweiler, Dierscheid und Hetzerath rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Ursache des Brandes dürfte nach erster Einschätzung ein technischer Defekt an der Anlage gewesen sein. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht zu beziffern. Zu einem Gebäudeschaden kam es jedoch nicht.

Neben den Kräften der Feuerwehr waren die Polizeiinspektion Wittlich, sowie eine vorsorglich informierte Besatzung des Rettungsdiensts im Einsatz.

