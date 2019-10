Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf der L 53

Wittlich/Platten (ots)

Am Montag, den 21.10.2019 gegen 22:20 Uhr ereignete sich auf der L53 zwischen Wittlich und Platten ein Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug geriet dabei bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr (B50 neu) in Richtung Wittlich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort seitlich mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend in Richtung Wittlich, hinterließ jedoch Fahrzeugteile an der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen, Tel.: 06571/926-0 oder piwittlich@polizei.rlp.de

