Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Großlittgen (ots)

Am 22.10.2019 kam es gegen 13:00 Uhr auf der L 60 zwischen Großlittgen und Landscheid zu einem Verkehrsunfall. Hierbei ist der Fahrer eines Geländewagens einem größeren Fahrzeug, vermutlich Sprinter mit ausländischem Kennzeichen ausgewichen. Durch das Ausweichmanöver kam der Geländewagen von der Fahrbahn ab. Der Wagen stürzte eine ca. 6 m tiefe Böschung hinab und blieb dort total beschädigt auf dem Dach liegen. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Glücklicherweise konnte sich der 85jährige Fahrer selbst aus dem Fahrzeug befreien und die Böschung hinauf klettern. Dort wurden Verkehrsteilnehmer auf ihn aufmerksam und benachrichtigten die Polizei. Der Mann aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatz waren die Feuerwehr Großlittgen, der Rettungshubschrauber der Air Rescue Luxemburg, das DRK Wittlich, ein First Responder sowie die Polizei Wittlich. Hinweise zu dem flüchtigen Lieferwagen bzw. Unfallgeschehen bitte an die Polizei Wittlich.

