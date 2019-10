Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer

Personenschaden

Wittlich (ots)

Ein 61-jähriger PKW-Fahrer befuhr am 22.10.2019, gegen 07:47 Uhr in der Morgendämmerung die Straße Zum Rollkopf in Wittlich und wollte nach links in die Danziger-Straße einbiegen. Während des Abbiegevorgangs übersah der Autofahrer jedoch den bevorrechtigt ankommenden und mit aktiver Beleuchtungseinrichtung ausgestatteten 18-jährigen Radfahrer. Zwischen beiden kam es zur Kollision, wodurch der Biker leicht verletzt wurde. Aufgrund seiner erlittenen Blessuren musste dieser anschließend im örtlichen Krankenhaus behandelt werden.

Rückfragen ggf. an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell