Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vermisstensuche führte bislang nicht zum Erfolg

Bitburg (ots)

Die bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag angelaufene Suche nach der vermissten männlichen Person wurde am heutigen Morgen mit starken Suchkräften fortgesetzt. Insgesamt beteiligten sich an den Suchmaßnahmen 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften der Verbandsgemeinde Bitburger-Land, die ASB Rettungshundestaffel Ludwigshafen mit 4 Suchhunden und die Rettungshundestaffel Eifel-Mosel mit 4 Hunden. Weiterhin waren die Polizei Bitburg, die Bereitschaftspolizei Wittlich-Wengerohr mit 16 Einsatzkräften, der Polizeihubschrauben und Kräfte des DRK im Einsatz.

Die intensiven Suchmaßnahmen erstreckten sich im Bereich der Ortschaften Hermesdorf, Wißmannsdorf, Rittersdorf sowie an den Ufern entlang der Prüm. Dabei wurden unter anderem die Schleusen am Staudamm des Biersdorfer Sees kurzfristig geschlossen, um den durch die Regenmassen der vergangenen Tage stark angestiegenen Pegel der Prüm abzusenken. Sowohl diese Maßnahme als auch die Absuche an einem ca. 15-20 Meter hohen Steilhang am Ufer der Prüm durch die Feuerwehrkräfte mittels entsprechenden Sicherungsleinen führten zu keinem Erfolg. Die von den Personenspürhunden aufgenommene Fährte verlor sich in der Nähe der Prüm. Die Suchmaßnahmen wurden mit Einbruch der Dunkelheit vorläufig eingestellt. Die Polizei Bitburg bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung.

