Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ereignis: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen Zeit: Samstag, 19.10.2019, 14:10 Uhr Ort: 54568 Gerolstein, Brunnenstraße

Daun (ots)

Am Samstag, 19.10.2019 gegen 14:10 Uhr befuhr eine 45-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Gerolstein mit ihrem Pkw die Brunnenstraße in Gerolstein in Richtung Pelm. Mit ihr im Fahrzeug befand sich ihre 15-jährige Tochter. Nach dem Durchfahren einer Verkehrsberuhigung kam ihr Pkw von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinab. Hierbei überschlug sich der Pkw, kam nach dem Überschlag jedoch auf den Rädern zum Stehen. Die Fahrerin und ihre Tochter verletzten sich hierbei und mussten in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Gerolstein, ein Rettungshubschrauber, zwei Rettungswagen und Notarzt des DRK, sowie ein Abschleppunternehmen.

