Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht unter Alkoholeinwirkung

Wittlich (ots)

Am 23.10.2019 teilte gegen 18:15 Uhr ein Verkehrsteilnehmer mit, dass ein Pkw der Marke Volkswagen in Wittlich/Neuerburg einen Unfall verursacht und anschließend die Fahrt einfach fortgesetzt habe. Bei der Flucht kommt es dann zu einer gefährlichen Situation zwischen dem Flüchtenden und einem entgegenkommenden Schüttgut-Lkw. Der 52jährige Fahrer des Pkw kann ermittelt werden. Da er unter Alkoholeinwirkung steht, wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Zeugen, insbesondere der Lkw-Fahrer, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich, 06571-9260, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9260

piwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell