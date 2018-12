POL-NB: schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 20, Höhe Anschlussstelle Strasburg (Uckermark)

Strasburg (ots) -

Am 03.12.2018 kam es auf der BAB 20 gegen 21:20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Strasburg (Uckermark) und Friedland zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen. Ein aus Polen stammender 61-jähriger Fahrer eines unbeladenen sog. Pritschen-LKW befuhr dabei die Autobahn in Richtung Lübeck. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr ein 23-jähriger VW Fahrer aus der Uckermark auf den 5 Tonnen schweren LKW auf. Durch die Wucht des Aufpralls verlor der LKW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der LKW wurde über eine Schutzplanke geschleudert, überschlug sich seitlich und durchbrach einen Wildzaun und kam letztlich auf einem angrenzenden Feld zum Liegen. Der PKW VW Passat kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Beide Fahrzeugführer erlitten schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen und wurden nach Neubrandenburg ins Klinikum verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 14.000 EUR. Wenig später fuhr ein aus Neubrandenburg stammendes junges Pärchen in die ungesicherte Unfallstelle. Dort kollidierte ihr PKW BMW mit Trümmerteilen, wodurch bei diesem ein Sachschaden von schätzungsweise 1.500 EUR entstand. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge war die Richtungsfahrbahn Lübeck ca. drei Stunden voll bzw. halbseitig gesperrt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren noch 21 Kameraden der Feuerwehren Pasewalk, Papendorf und Jatznick im Einsatz. Tino Gerigk Polizeiführer vom Dienst

