POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall bei Grabowhöfe im LK MSE

Waren (ots) -

Am 03.12.2018 gegen 12:55 Uhr kam es auf der Verbindungstraße zwischen der L205 und der Ortschaft Grabowhöfe zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der 33-jährige Fahrer eines PKW VW befuhr die Verbindungsstraße aus Richtung Grabowhöfe kommend in Richtung L205. Hierbei befuhr er die Fahrspur des Gegenverkehrs, um einen anderen Verkehrsteilnehmer zu überholen. Auf Grund der tiefstehenden Sonne übersah er dabei den ihm Gegenverkehr befindlichen PKW Audi eines 48-jährigen Fahrzeugführers. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Zum Zeitpunkt des Unfalles befanden sich ihm PKW Audi neben dem Fahrzeugführer noch seine beiden Kinder im Fahrzeug. Der 14-jährige Sohn (Beifahrer) wurde auf Grund des Unfalles im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der 48-jährige Fahrer des Audis, seine 8-jährige Tochter (Insassin) und der 33-jährige VW-Fahrer wurden ebenfalls schwer verletzt und mussten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Alle 4 wurden im Krankenhaus stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf 8.000,-EUR. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell