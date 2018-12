POL-NB: Frau mit Kopftuch in Greifswald angegriffen und rassistisch beleidigt

Greifswald (ots) - In Greifswald-Schönwalde hat ein 32-jähriger mehrfach polizeibekannter Deutscher in der Heinrich-Hertz-Straße nach derzeitigem Ermittlungsstand vom Fahrrad aus eine 21-jährige Frau mit einem Beutel geschlagen, in dem sich leere Plastikflaschen befanden. Die Frau - eine deutsche Staatsangehörige - trug zum Tatzeitpunkt am Sonntagnachmittag (ca. 15:30 Uhr) ein Kopftuch und war in Begleitung eines 24-jährigen Syrers. Der Tatverdächtige rief nach dem Angriff auf die Studentin ihr und ihrem Begleiter zusätzlich rassistische Beleidigungen zu. Der Syrer hielt den Angreifer fest, die junge Frau rief die Polizei.

Der Tatverdächtige konnte nach dem Vorfall durch die Beamten des Polizeihauptreviers Greifswald festgestellt werden. Er stand zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol. Gegen den Tatverdächtigen wurden Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Beobachtungen zu dem Sachverhalt gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0395/5582-2224 zu melden oder sich an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

