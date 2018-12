POL-NB: Erneuter Enkeltrickbetrug im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Bergen (ots) -

Am Vormittag des 03.08.2018 kam es in 18573 Samtens auf der Insel Rügen zu einem vollendetem Enkeltrickbetrug. Hierbei wurde die 80-jährige Geschädigte von einer Frau angerufen, welche sich als ihre Enkelin ausgab. Diese gab an, dass sie dringend Geld benötigt, da sie sich eine Eigentumswohnung kaufen möchte. Die Geschädigte begab sich daraufhin zu Bank und hob ihr ganzen Geld in Höhe von 26.000,-EUR ab. Wieder zu Hause übergab sie das Geld an eine angeblichen Bekannten ihrer Enkelin. Als sie die richtige Enkelin anrief, um die Übergabe des Geldes zu bestätigen, flog der ganze Betrug auf und sie informierte die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei möchte noch einmal ausdrücklich vor diesen Maschen in allen Varianten warnen. Folgenden Hinweise sollten beachtet werden. Seien Sie misstrauisch wenn sich der Anrufer nicht mit Namen vorstellt - Nennen Sie keine Namen von Angehörigen, lassen Sie sich eine Rückrufnummer geben - Legen Sie auf, sofern Geld verlangt/erbeten wird - Sagen Sie, dass Sie zurückrufen und informieren Sie Ihre echten Verwandten unter den Ihnen bekannten Rufnummern und hinterfragen Sie die Angelegenheit - Geben Sie keine Details zu finanziellen Verhältnissen oder gar Ihre Kontodaten bekannt - Die Polizei wird niemals Ihre Kontodaten am Telefon erfragen - Informieren Sie sofort die Polizei unter 110 wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt - Übergeben Sie NIEMALS Bargeld an Ihnen fremde Personen - Vertrauen Sie sich Ihren Angehörigen oder der Polizei an, wenn Sie Opfer geworden sein sollten. Niemand muss sich schämen, erstatten Sie Anzeige - erfahrene Beamte helfen Ihnen und vermitteln auch den Opferschutz. Gerne stehen Ihnen unsere Präventionsberater zur Verfügung und geben Ihnen weitere Hinweise. Auch Vorträge bei Seniorentreffen oder z.B. im betreuten Wohnen sind kostenfrei möglich. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

