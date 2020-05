Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Fiat macht sich selbständig (12.05.2020)

Trossingen (ots)

Weggerollt und gegen einen anderen Pkw gestoßen ist am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr in der Eberhardstraße der Fiat eines 23-jährigen Verkehrsteilnehmers. Der 23-Jährige parkte den Fiat am rechten Fahrbahnrand und verließ den Pkw, ohne diesen zu ausreichend zu sichern. Kurze Zeit später machte sich der Fiat selbständig und rollte quer über die Straße. Der Pkw des Geschädigten war auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkt. Der durch die Kollision entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell