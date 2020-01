Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrräder sichergestellt - Besitzer gesucht

Bild-Infos

Download

Wittlich (ots)

Am Freitag, 17.01.2019, gegen 02:00 Uhr, wurden zwei Fahrräder im Bereich des Parkplatzes Rommelsbach/Trierer Landstraße in Wittlich sichergestellt, welche offenbar kurz zuvor entwendet wurden. Nun sucht die Polizei die Besitzer dieser Räder. Diese oder Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9260

www.polizei.rlp.de

piwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell