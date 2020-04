Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Unbekannter Fahrer beschädigt Verteilerkasten

Kleve (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17. April 2020) gegen 00:55 h hörte ein Zeuge auf der Willy-Brandt-Straße einen lauten Knall. Kurze Zeit später entdeckte er einen Schaden an einem Verteilerkasten auf dem Gehweg neben der Straße, unweit der Einmündung zur Merowingerstraße. Den Spuren nach zu urteilen, ist ein unbekannter Fahrzeugführer von der Merowingerstraße aus kommend zunächst im Grünstreifen mit einem Pfosten kollidiert und dann über den Gehweg gefahren, wo er den Verteilerkasten beschädigte. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell