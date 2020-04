Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Sachbeschädigung auf Friedhof

Zeugen gesucht

Emmerich (ots)

Am Donnerstag (16.04.2020) gegen 15:00 Uhr wurden zwei unbekannte Männer durch einen Zeugen dabei beobachtet, wie sie auf dem Friedhof an der Friedensstraße am Ehrendenkmal zunächst das Zepter aushebelten. Anschließend versuchten sie mit Hilfe des Zepters den Lorbeerkranz zu zerstören. Als sie den Zeugen bemerkten flüchteten die Täter über den angrenzenden Mühlenweg in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu den verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, die Kripo Emmerich unter 02822 7830 zu kontaktieren. (cp)

