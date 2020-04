Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Tresor im Wisseler See entdeckt

Besitzer gesucht

Kalkar-Wissel (ots)

Am Mittwochmittag (15. April 2020) entdeckte ein Spaziergänger, der am Ufer des Wisseler Sees unterwegs war, einen dort im Wasser liegenden Stahltresor. Der Fundort ist etwa 100 Meter vom Parkplatz des Fingerhuthofs entfernt. Aufgrund seiner Größe von etwa 60x50x60cm und seines Gewichtes musste der Tresor von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Wasser gezogen werden. Bisher konnte die Kripo den Besitzer des Tresors noch nicht ermitteln, auch die Überprüfung der Seriennummern führte zu keinem Ergebnis. In dem Panzerschrank befand sich eine mit grünen Einhundert-Euroscheinen bedruckte Blech-Spardose. Die Kripo fragt nun: Wem gehört der Tresor oder wer kann Hinweise zu seiner Herkunft geben? Hinweise werden unter Telefon 02821 5040 entgegengenommen. (cs)

