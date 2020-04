Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kellereinbruch

mehrere Räume durchsucht

Kleve (ots)

Am Mittwoch (15.04.2020) verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses am Bahnhofsplatz. Hier brachen sie die Türen mehrerer privater Kellerräume auf und durchsuchten diese. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Was sie erbeuteten ist derzeit noch unklar.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02824 5040 entgegen. (cp)

