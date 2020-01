Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Einbruch in Garage

Montabaur (ots)

Am Samstag, den 11.10.2020 um 15.00 Uhr stellte eine Anwohnerin der Dernbacher Straße in Montabaur Einbruchspuren an ihrem Garagentor fest. Ein Eindringen gelang dem oder den unbekannten Tätern jedoch nicht. Möglicherweise wurde versucht während der Nacht in die Garage einzubrechen. Hinweise bitte an die Polizei Montabaur 02602/9226-0

