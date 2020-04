Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kellereinbruch

Täter entwenden Werkzeuge

Kleve (ots)

Zwischen Dienstag (14.04.2020), 18:00 Uhr und Mittwoch (15.04.2020), 07:30 Uhr drangen unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Grabenstraße ein. Sie beschädigten die Türen diverser privater Kellerräume und entwendeten Werkzeuge. Außerdem durchsuchten sie einen in der angrenzenden Tiefgarage abgestellten PKW. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen geben können, werden gebeten, die Kripo Kleve unter 02821 5040 zu kontaktieren. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell