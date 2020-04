Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Denkmal mit Hakenkreuz beschmiert

Staatsschutz ermittelt

Kleve-Warbeyen (ots)

Am Samstagmittag (11. April 2020) entdeckte ein Zeuge eine Sachbeschädigung an einem Denkmal an der Emmericher Straße. Unbekannte Täter hatten unter einem steinernen Adler des Monuments ein verfassungswidriges Hakenkreuz geschmiert. Der polizeiliche Staatsschutz in Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Denkmal soll laut Inschrift an die Besatzungszeit von 1918 bis 1926 erinnern und steht unweit von Haus Schmithausen. Hinweise zu Tatverdächtigen oder verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340. (cs)

