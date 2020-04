Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - diverse Kelleraufbrüche in der Innenstadt

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (12.04.2020) bis Donnerstag (16.04.2020) wurden im Bereich Kleve diverse Kellerräume aufgebrochen. So brachen unbekannte Täter zwischen Sonntag, 18:00 Uhr und Donnerstag, 15:00 Uhr auf der Lindenallee in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein. Hier öffneten und durchsuchten sie den Kellerraum einer 30-jährigen Kleverin. Ob die Täter etwas entwendeten ist derzeit noch unklar. In der Karlstraße wurden zwischen Dienstag (14.04.2020), 12:00 Uhr und Mittwoch (15.04.2020), 18:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus insgesamt private 13 Keller aufgehebelt und durchsucht. Die Täter entwendeten hier unter anderem einen Werkzeugkoffer mit Elektrowerkzeugen. Ein weiterer Kelleraufbruch ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Meißnerstraße. Hier gelangten unbekannte Täter in den Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses und versuchten dort die Schlösser zweier E-Bikes aufzubrechen. Die Diebe konnten hier keine Beute machen, verursachten durch die Aufbruchsversuche jedoch Sachschaden.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

